Atletico Madrid | la grande prestazione di Koke contro l’Inter

(Di giovedì 14 marzo 2024) La vittoria ai rigori che ha permesso all’di eliminaree qualificarsi ai quarti di finale di Champions League ha in Jan Oblak il suo protagonista principale, capace di parare i tiri dal dischetto di Sanchez e Klaasen. L’uomo fondamentale dei 120? dei Colchoneros è stato però, che ha fornito l’assist a Depay per il 2-1 e più in generale ha messo insieme unaformidabile. Il capitano della formazione di Simeone ha percorso ben 17.5 kilometri nell’arco dei 120? di gara, quasi due in più rispetto al nerazzurro Çalhanoglu, secondo in questa speciale classifica. Per fare un paragone con Arsenal-Porto, altra gara conclusa ai calci di rigore,ha corso oltre un kilometro in più rispetto a Declan Rice, il migliore con 16.29 km. Il centrocampista ...