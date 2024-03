Atletico Madrid-Inter | due flop in difesa Barella c’è | pagelle – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Archiviata la sconfitta in Champions League contro l’, in casasi tirano le somme. Queste lee i numeri dell’edizione odierna di Tuttosport. OK. DISPIACE – Yann Sommer torna a casa con un 6.5: a differenza dell’andata, è costretto a una notte di super lavoro. 5 per Benjamin Pavard, ci sta l’erroraccio sul gol, al netto dell’episodio, da subito è sembrato tra i meno sintonizzati sul match. 5 anche per Stefano De Vrij: l’olandese va fondo quando entra Depay, come prova l’azione del raddoppio dell’. Alessandro Bastoni esce con un 6. Il gol del vantaggio nasce da una sua intuizione nel lanciare, sul pari si trova in zona Griezmann ma è messo fuorigioco dall’errore di Pavard. 6 anche per Francesco Acerbi (28? st): l’ex ...