Atletico Madrid-Inter | Collovati in radiocronaca | “Riquelme centrocampista centrale lento” Social scatenati | “Lo ha confuso con Juan Roman”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Incredibile gaffe di Fulvio, ex difensore e ora opinionista per la Rai, durante ladisu Rai Radio Uno. Il commentatore tecnico, al momento dell’ingresso in campo di Rodrigo, esterno dei colchoneros in possesso di tecnica e dinamismo, molto veloce e intraprendente nel dribbling e nell’uno contro uno, ha descritto in questo modo il nuovo entrato: “Entra, lo conosciamo perfettamente, è unmolto tecnico e anche un po’”. Secondo diversi utenti suiavrebbeil giocatore classe 2000 con il leggendario...