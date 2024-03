Atletico Madrid-Inter 5-3 d c r | pagelle | attaccanti da 4 Solo Sommer | 8!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’esce agli ottavi di finale di Champions League contro l’dopo i calci di rigore (vedi tabellino). 5-3 il risultato finale, tantissimi bocciati tra i nerazzurri. I primi sono gli, ma non i soli. Yannè l’unico baluardo, 8 pieno. Ledella gara. YANN8 – Alla centesima in Europa tiene in piedi la baracca con due grandi parate nel primo tempo, sia su Samuel Lino che su Morata. Nel resto del match continua a giganteggiare conventi decisivi. Para anche un rigore a Saul.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 4.5 – Alla faccia dell’esperienza europea. Sbaglia in fase di possesso, svirgola sul passaggio di Koke ...