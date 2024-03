Atletico Inter | Cerezo | «Notte indimenticabile Su Oblak…»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Enrique, presidente dell’Madrid, ha parlato del passaggio del turno dei Colchoneros contro l’Enrique, presidente dell’Madrid, ha commentato ai microfoni di MovistarTv della vittoria contro l’: PAROLE – «È stata unamagica,. Abbiamo ottenuto un posto nei quarti di finale di Champions, spero che ci siano tante altre notti di rimonta al Metropolitano. Oblak, che a detta di tutti non era pronto, è stato l’eroe della serata, con due parate decisive ai rigori. La squadra ha dato tutto in campo e questo è ciò che resta di una serata meravigliosa. Lo dico da tempo, l’unione tra i tifosi, l’allenatore e la squadra è fantastica. Siamo tutti molto uniti».

