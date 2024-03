Atletico Inter | Calhanoglu | «Abbiamo un obiettivo da raggiungere»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato della sfida di Champions League contro l’Madrid Hakan, centrocampista dell’, ha pubblicato su Instagram una foto e un suo pensiero dopo l’eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore contr l’Madrid. CHAMPIONS- «Nonostante gli sforzi, il nostro viaggio in Champions League è giunto al termine. Apprezziamo il sostegno incondizionato dei nostri tifosi e per questo vi ringraziamo profondamente. Maancora unenorme da. Dobbiamo spostare la nostra attenzioneamente verso quel traguardo e fare tutto ciò che è in nostro potere per renderlo realtà. Forza!»

