Atletica | saltatori azzurri in raduno tra Formia e Castelporziano | presenti anche Furlani e Diaz

(Di giovedì 14 marzo 2024) Entra nel vivo la preparazione in vista degli appuntamenti principali della stagione all’aperto per l’leggera, con l’Italia che vuole dare seguito agli ottimi risultati delle gare indoor invernalinegli eventi clou del 2024: i Campionati Europei casalinghi a Roma (7-12 giugno) e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi (1-11 agosto). Lunedì 18 marzo comincerà un periodo di allenamenti collettivi per i, impegnati in un doppio stage tra(Latina) e(Roma).tra gli altri al Centro di preparazione olimpica dil’argento mondiale indoor del lungo Mattia(che si unirà aldal 21 marzo) ed il leader globale stagionale del triplo Andy ...

Atletica master: la squadra di Rizzoli ha ben figurato nelle gare indoor che hanno assegnato i titoli. Acquadela protagonista ad Ancona. Diciassette volte sul podio tricolore: I migliori: da Gjini, Battaglia e Schenetti nelle gare singole alla 4x200 con Masetti, Amadori. Pagliuca e Pignatiello.msn

Edmondo Ballotta e la magia del salto con l’asta: Non puoi scrivere di passato se non conosci la storia, se non fai paragoni con ciò che accadeva nel mondo e in Italia quando il Paese usciva dalla guerra e gli atleti piacentini, in questo caso il ...sportpiacenza