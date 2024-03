Atletica | papà Tortu spiega la scelta dell’America E sulla 4×100 | “Filippo disponibile ad ogni frazione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Salvino, allenatore del figlio, è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il tecnico si è soffermato sui prossimi appuntamenti del Campione Olimpico e argento mondiale con la, soffermandosi anche sul fatto che si trasferiranno Olteoceano per un mesetto: “Io epartiremo per Roma il 17 marzo. Ci sarà un raduno di staffette, tenendo presente che il 4-5 maggio ci saranno le World Relays. Rientreremo a Milano il 23 o il 24 marzo e poi il 25-26 marzo partiremo per gli USA. Le motivazioni che ci hanno spinto ad andare negli Stati Uniti sono due. La prima è che gli Europei sono a inizio giugno, preceduti di un mese dai Mondiali di staffette. Al rientro dovremo fare i conti con il fuso orario e ci sarà poco spazio per gareggiare tra quelle gare di ...