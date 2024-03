Atletica leggera - femminile Sesto posto assoluto finale per il Gs Lammari ai campionati italiani di cross

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)e migliore società toscana nel settoreaidiper il GS(foto). Diversi buoni risultati. La prima soddisfazione, è stata, senza dubbio, la vittoria in solitaria di Lucy Mawia Muli (Kenia), fuori gara per il titolo italiano individuale, ma che ha portato punteggio valido per la società. La squadra del presidente Leonello Pietro Dinelli è entrata nel gotha del, al. Al traguardo sono giunte in buona posizione anche Federica Proietti e Francesca Setti, le supporter Denise Cavallini e Sara Orsi che hanno incitato le ragazze in corsa e contribuito all’ottimo risultato. Il Gscon il ...