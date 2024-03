Atalanta | porta alta la bandiera di Bergamo | battere ancora lo Sporting per volare ai quarti

(Di giovedì 14 marzo 2024) Zingonia. “Vogliamo regalare aun grande traguardo”. Gian Piero Gasperini ha chiuso così la conferenza stampa che ha anticipato la partita contro loche stasera, in caso di vittoria, puòre l’aidi finale di Europa League. Al Gewiss Stadium, alle 21, nessuno ha nulla da difendere: si parte dall’1-1 dell’andata, senza la regola dei gol in trasferta. Chi vince, va avanti. Chi perde, torna a casa. Sarà la quarta volta in cui nerazzurri e biancoverdi si trovano di fronte. Ormai è diventata una vera e propra classica di questa stagione europea, come d’altronde era già stata in passato. 1963, 1988, ora questa stagione. Sfide epiche per i bergamaschi, che hanno regalato gioie e dolori. La storia però non scende in campo: conta solo il presente. Che vede la Dea ...

