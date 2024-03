Atalanta | missione Europa League compiuta | Scamacca rimonta lo Sporting

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il pareggio dell’andata l’loe riesce ad accedere ai quarti di. Il gol del 2-1 è targato. VITTORIA –, valida per il ritorno degli ottavi di, termina 2-1. La squadra di Gian Piero Gasperini, partita dall’1-1 della sfida d’andata, riesce a portare a termina lae ad accedere ai quarti. Nonostante lo svantaggio iniziale, col gol di Pedro Goncalves al 33?, la Dea non demorde e riesce a rimanere in partita. Subito dopo la ripresa, infatti, Ademola Lookman riesce a riportare i nerazzurri in partita col gol del pareggio messo a segno al 46?. Dopo quasi un quarto d’ora ci pensa Gianlucaa ...