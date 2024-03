Atalanta ai quarti di finale di Europa League | le possibili avversarie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024) A due anni di distanza dall’ultima volta, l’è aididell’e ora attende di sapere chi dovrà sfidare tra le. Nel 2022 la Dea pescò il RB Lipsia, che la eliminò nel doppio scontro. Quest’anno la rosa delleè ancora di grande qualità. Sorteggiodi: data e ora Il sorteggio si svolgerà a Nyon, sede dell’Uefa in Svizzera, venerdì a partire dalle ore 13. Si potrà seguire in diretta sul sito dell’Uefa e in tv su Sky., leaiMilan (Italia) Roma (Italia) Liverpool (Inghilterra) West Ham (Inghilterra) Benfica ...