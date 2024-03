ASUS svela Zenfone 11 Ultra | una svolta epocale per la Serie Zenfone

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha presentato in anteprima il nuovo11durante un evento di lancio online dedicato tenutosi oggi Durante questo evento, l’azienda ha fornito un’approfondita panoramica sul più recente modello ammiraglio della11segna un significativo avanzamento verso un form factor più ampio, caratterizzato da un sistema di fotocamere potenziato, un processore più performante e una batteria di maggior capacità, il tutto racchiuso in un design attentamente studiato.11: esperienza visiva impeccabile e sostenibileha annunciato oggi il nuovo11 ...

ASUS Zenfone 11 Ultra non ha ormai più segreti, ora è l'azienda stessa ad aver svelato la data di lancio e confermato alcune specifiche. L'articolo ASUS Zenfone 11 Ultra si avvicina : svelata la ... (tuttoandroid)

Motorola si prepara a svelare il suo top di gamma Il 3 aprile l'evento: Motorola sta per lanciare il 3 aprile il suo nuovo top di gamma Moto Edge 50, atteso per le sue specifiche tecniche all'avanguardia come la batteria da 4.500 mAh e il potente processore Snapdragon 8 G ...hwupgrade