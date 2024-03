(Di giovedì 14 marzo 2024), in, ladel Gnl, il gas naturale liquefatto: a dicembre 2023 sono 293 le attività con depositi di Gnl (rispetto al 2022) per i diversi impieghi, e labio aggiunge 7 nuovi impianti di produzione per un totale di 18 e una capacità produttiva di 40.000 tonnellate all'anno di bioGnl e nel 2024 sono previsti 5 nuovi impianti con ulteriori 7 in fase di progettazione. Lo rende noto-Federchimica che fa capo a Confindustria sulla base del rapporto Sslng Watch realizzato da Mbs Consulting a Cerved company. Aumentati anche i consumi, +15% sul 2023, con volumi pari a oltre 151.000 tonnellate, principalmente per la ripresa della domanda del trasporto stradale pesante, spiega l'associazione nazionale delle imprese gas liquefatti, precisando che "in ...

Assogasliquidi, cresce la filiera del Gnl in Italia (+10%): cresce, in Italia, la filiera del Gnl ... e nel 2024 sono previsti 5 nuovi impianti con ulteriori 7 in fase di progettazione. Lo rende noto Assogasliquidi-Federchimica che fa capo a Confindustria ...ansa

Carburanti: filiera Gnl cresce ancora, nel 2023 +10% della rete di distribuzione: Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha saputo realizzare la rete distrib ...adnkronos