Assegno Unico di marzo | previsto un forte ritardo | ecco la data in cui vi verrà versato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024) Èunper l’accredito didell’per le famiglie.le date in cui. L’e Universale è una delle misure pensate dal Governo per le famiglie con figli. In particolare si può percepire dal settimo mese di gravidanza della mamma e per tutti i figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni (se in formazione, tirocinio, lavoro con reddito inferiore a 8000 euro, in cerca di lavoro o impegnati nel servizio civile universale) e, senza limiti di età, per i figli con disabilità. L’dicon alcuni giorni di...