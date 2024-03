Asl Roma 3 | entro il 2026 l’Infernetto avrà la Casa della Comunità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ostia, 14 marzo 2024 – Inserita all’interno del PNRR e grazie a uno stabile, messo a disposizione daCapitale tramite il Municipio X,la fine delalnascerà la. A disposizione dei cittadini del territorio e dei turisti che soprattutto nella stagione estiva sono in vista a Ostia e nelle aree limitrofe, ci saranno Medici di Medicina Generale, Infermieri, Ambulatori specialistici e tanti altri servizi. L’Hub offrirà un ampio ventaglio di prestazioni sociosanitarie in una struttura che sarà utile ad abbassare la pressione esistente su Ospedali e Pronto Soccorso. Il progetto è già in una fase abbastanza avanzata e dopo l’affidamento i lavori partiranno nei prossimi mesi per concludersi, come tutti quelli afferenti al PNRR, ...