Asghar Farhadi prosciolto dalle accuse di plagio per Un eroe

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Finisce l’incubo di: il regista iraniano è statodi, mosse da una studentessa per il film Un, premiato con il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2021. Lo ha rivelato il suo agente. Il regista era stato riconosciuto colpevole nel 2022 da un tribunale nazionale, per aver sottratto illecitamente l’idea della storia a una sua ex allieva, Azadeh Masihzadeh. Secondo la ragazza, infatti,si sarebbe ispirato al documentario da lei diretto, All Winners All Losers. “Ledi violazione del diritto d’autore sono completamente cadute“, si legge nella dichiarazione dell’agenzia che rappresenta il regista. “Sette esperti nominati dalla Corte Iraniana hanno respinto ...