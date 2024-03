(Di giovedì 14 marzo 2024)Una viadel, ilfinisce a processo con l?accusa di falso in atto pubblico. Ieri la sentenza. E gli strascichi potrebbero non essere...

Napoli, ai rom case e utenze gratis: «Così liberiamo il campo»: Bisogna liberare l’area occupata 24 anni fa dai rom a Scampia, e siccome l’operazione è estremamente difficile, il Comune di Napoli decide di investire 8,2 milioni di euro ...ilmattino

Sindaco condannato per una delibera falsa: Ad Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche è stata inflitta una pena (sospesa) di 7 mesi di reclusione. Lui: "Io sono innocente" ...ilrestodelcarlino

Asfaltata a spese del Comune una via privata a Terre Roveresche, condanna per il sindaco Antonio Sebastianelli. Avrebbe falsificato una delibera: TERRE ROVERESCHE Una via privata Asfaltata a spese del Comune, il sindaco finisce a processo con l’accusa di falso in atto pubblico. Ieri la sentenza. E gli strascichi potrebbero non ...corriereadriatico