Ascolti tv | vince il film ‘Poli Opposti’ Fiorello da record

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) –stabilisce un nuovod’ascolto con il suo mattin show: ieri ‘Viva Rai2’ è stato seguito da 1.145.000 spettatori, con il 21,6% di share. In termini di spettatori si tratta del risultato più alto dall’inizio della stagione mentre in termini di share, il risultato di ieri è il terzo più alto della stagione (meglio aveva fatto solo il 12 febbraio con 21,67% e il 13 febbraio con 22,33%, in pieno ‘effetto Sanremo’). Nel prime time, è ildi Rai1ad avere la meglio con 2.262.000 spettatori e il 13.5% di share. Al secondo posto, ‘Michelle Impossible & Friends’ su Canale 5, con 1.975.000 spettatori e il 14.1% (lo share più alto si deve alla maggiore durata del programma di Canale 5 rispetto a quello di Rai1). Al terzo posto l’inossidabile ‘Chi l’ha visto?’ ...