Ascolti TV | Mercoledì 13 Marzo 2024 Solo il 14 1% per Michelle Impossible 1 | 97 mln | va meglio il film di Rai1 13 5% – 2 | 26 mln Avanza Mare Fuori 7 7% | Sciarelli 11 9% Boom Uomini e Donne 28 7% – 2 | 9 mln | Fiorello 21 6%

(Di giovedì 14 marzo 2024)Hunziker Nella serata di ieri,13, suilPoli Opposti ha conquistato 2.262.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 – dalle 21.39 alle 0.29 –& Friends ha incollato davanti al video 1.975.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai24 raduna 1.162.000 spettatori pari al 7.7% di share (primo episodio a 1.149.000 e il 6.5%, secondo episodio a 1.176.000 e il 9.7%). Su Italia1 Suicide Squad appassiona 882.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.310.000 – 6.6%), Chi l’ha Visto? segna 1.841.000 spettatori pari all’11.9%. Su Rete4dal Coro totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (6.3%). Su ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , mercoledì 13 marzo 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata ... (ascoltitv)

Pierluigi Diaco a Bella Ma': "Ho invitato Federica Sciarelli e mi ha detto no: ...lodare la propria per gli ascolti ottenuti e lo share registrato, ma non è questo il caso di Federica Sciarelli , una vera professionista della Rai, che la si può vedere solo su Rai3 ogni mercoledì a ...

Caso molestie alla Sapienza, occupata la facoltà di Sociologia: 'La rettrice ci ascolti': Il collettivo di via Salaria, insieme ad altri gruppi studenteschi, anche di altri atenei, nella serata di mercoledì 13 marzo ha occupato la facoltà di Sociologia della Sapienza, in via Salaria 113. Le attiviste hanno passato la notte all'interno dell'edificio e nella mattinata di oggi, 14 marzo, hanno ...