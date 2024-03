ASCOLTI TV 13 MARZO 2024 | DISASTRO 5! MICHELLE IMPOSSIBLE | POLI OPPOSTI | CHI L’HA VISTO | MARE FUORI

Rai1 ha mandato in onda in prima serata il film Poli Opposti con Luca Argentero . Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha presentato la seconda puntata del suo show, Michelle Impossible & ... (dilei)

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra Poli opposti , film con Luca Argentero in onda su Rai 1, Michelle Impossible & Friends, show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5 e la serie Mare ... (fanpage)

Anticipazioni di Tempesta d'amore dal 18 al 22 MARZO: Josie rifiuta di baciare Paul: L'esordio, avvenuto lo scorso lunedì 11 MARZO, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico ... è stata presa da parte di Mediaset per sopperire ad un consistente calo di ASCOLTI che aveva coinvolto ...it.blastingnews

ASCOLTI tv mercoledì 13 MARZO: Poli opposti, Michelle Impossible, Mare fuori: ASCOLTI tv 13 MARZO 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...tpi

“Cortesie per gli Ospiti 2024” torna con un nuovo giudice, Tommaso Zorzi: novità, ospiti vip e quando in tv: Cortesie per gli ospiti torna con un nuovo giudice, Tommaso Zorzi: novità, ospiti vip della prima puntata e quando in tv dello show ...superguidatv