Ascoli | comincia la sfida di Massimo Carrera | Questa squadra ha le qualità per salvarsi

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’prova ad aumentare il ritmo di marcia e recuperare sulle avversarie affidandosi a. Ieri il tecnico si è presentato alla piazza. Ad introdurlo il presidente Carlo Neri che nel ringraziare e salutare Castori spiega: "Purtroppo le cose non sono andate come tutti speravamo e nel calcio bisogna fare delle scelte in ossequio agli obiettivi della società". Il presidente poi tocca il tema legato alle ultime 9 gare in programma, offrendo delle similitudini con la stagione 2019-2020. L’unica differenza però è che in quella rosa c’era gente come Brosco, Ranieri, Sernicola, Cavion, Morosini, Ninkovic, Scamacca, Trotta. Un gruppo inizialmente costruito per ambire ai playoff con elementi dotati disuperiore e soprattutto decisivi sotto porta. Tasselli che di certo non può vantare l’attuale ...

Morto a Roma Amos Ciabattoni. Protagonista del Piceno sulla scena nazionale della moda, giornalismo e politica: Morto a Roma Amos Ciabattoni. Protagonista del Piceno sulla scena nazionale della moda, giornalismo e politica - picenotime.it - IT ...picenotime

Non solo Cosenza, cambio ad Ascoli: via Castori, c’è Carrera: Decisiva la sconfitta subita in rimonta lunedì sera in casa della Sampdoria: era stato allertato anche Viali ma il club rossoblù in questo caso ha giocato ...tifocosenza

Ascoli, riflessioni in corso su Castori: Ore di riflessioni in casa Ascoli dopo la sconfitta contro la Sampdoria di ieri. Il presidente Carlo Neri sta valutando la posizione in panchina di Fabrizio Castori. Ancora non è arrivata una ...gianlucadimarzio