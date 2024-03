Artmarket com | Artprice guarda al mercato delle aste NFT del 2023 e ai 50 artisti digitali di maggior successo | un futuro promettente con il record di criptovalute negli ETF a Wall Street

(Di giovedì 14 marzo 2024) PARIGI, 14 marzo 2024 /PRNewswire/L'annoè iniziato con le prime acquisizioni di NFT da parte dei musei e si è concluso con un'altra corsa al rialzo sui mercati azionari eprincipali. L'evento più importante nel campoè in particolare il lancio da parte di BlackRock (ilasset manager del mondo) e di Fidelity di ETF investiti direttamente in Bitcoin (ETF spot su Bitcoin) autorizzati dalla SEC l'11 gennaio 2024. Si tratta di una vera e propria consacrazione per Bitcoin, che l'11 marzo 2024 era quotato intorno ai 72.000 dollari, mentre Ethereum a 4.000 dollari (a breve sono attesi gli ETF su ETH). BlackRock e Fidelity hanno realizzato i migliori lanci di ETF degli ultimi 30 anni grazie a Bitcoin. Nel loro primo mese di negoziazione, i ...

Artprice by Artmarket.com: 28° rapporto annuale - Il mercato dell'arte nel 2023. Nuovo record di opere vendute all'asta. Il più grande mercato nazionale:...: Secondo thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice: "Questa crescita è il risultato di una spettacolare progressione delle attività su Internet delle case d'aste con una crescita ...

Artmarket.com: CIHA 2024 Lione - Francia, Artprice sponsor impegnato del 36° congresso mondiale in rappresentanza di oltre 50 paesi e con ...: ...//www.cihalyon2024.fr/en/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347720/Artmarket_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347721/Artmarket_2.jpg Thierry Ehrmann, presidente di Artmarket.com ...