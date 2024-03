Arte | scoperto un Sassetta inedito E’ la Madonna col Bambino

Chiara Martegiani è l'ideatrice, nonché protagonista di Antonia , la serie su Prime Video che finalmente parla ad una generazione poco indagata: quella dei 30enni. In questa intervista racconta la ... (fanpage)

Macabra scoperta questa sera, 4 marzo 2024, in un appartamento alla periferia di Livorno. Un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni è stato trovato morto in via Enrico Bartelloni L'articolo ... (firenzepost)