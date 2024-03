Art of Love | la recensione | passione travolgente per un romance prevedibile

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladi Art of: Esra Bilgiç e Birkan Sokullu sono i protagonisti di un film turco che non sta in piedi, costruito per entrare in top 10 Netflix. E ci risiamo: ritmo ammiccante, personaggi standard, un po' thriller e un po', giusto per accontentare tutti i gusti. Il tutto, supportato da una sfumatura in stile heist movie, che ha per sfondo una Istanbul da cartolina, che strizza l'occhio agli scorci più suggestivi. Istanbul, ma anche Budapest, per poi tornare in Turchia. Un collegamento diretto che segue le tracce di "un ladro romantico". Sappiamo quanto i titoli turchi vadano forte su Netflix, e allora ogni settimana il catalogo si arricchisce di film ottomani. Puntualmente in top 10, puntualmente strutturati per essere visti-e-poi-dimenticati. Una tagline ormai applicabile trasversalmente, cavalcando …

