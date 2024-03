Arsenale in casa | trovati e sequestrati 20 coltelli e 147 munizioni | brianzolo nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unin. Aveva 20e 147. Lunedì, gli agenti dell’ufficio armi della questura di Monza hanno effettuato un controllo indi un cittadino di origini milanesi residente a Monza per la verifica di alcune incongruenze e irregolarità rispetto a quanto dichiarato sull’ultima denuncia di detenzione armi. Durante il controllo, sono state rinvenute armi bianche mai inserite nella comunicazione di detenzione armi che è obbligatorio effettuare al questore in qualità di autorità di pubblica sicurezza. È stato inoltre rinvenuto un revolver ad aria compressa anch’esso non dichiarato nella comunicazione delle armi sportive detenute, nonché 147, di diverso calibro, detenute in esubero rispetto al quantitativo comunicato all’autorità di pubblica sicurezza. ...