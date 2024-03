Arriva il Garante disabili da gennaio 2025 | a cosa serve e cosa cambia per il cittadino

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto legislativo datato 5 febbraio 2024 numero 20 con cui si istituisce, dal 1°, l’Autorità: un organo con la specifica funzione di tutelare le persone contà. La creazione dell’Autorità risponde all’obiettivo di assicurare la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone contà, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, comunitario e nazionale.Analizziamo la novità in dettaglio.> Leggi qui il Decreto di istituzione delIndice: come si compone Nomina dei componenti dell’Autorità...