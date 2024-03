Argentina | la polizia più libera di sparare in caso di pericolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Di fronte al dilagare della criminalità nella città di Rosario, il governo argentino ha varato provvedimenti che prevedono un allentamento delle regole di ingaggio delle forze di sicurezza federali, consentendo una maggiore licenza nell'utilizzo legittimo delle armi da fuoco. La misura di fatto offre maggiori margini di discrezionalità agli agenti nella reazione di fronte a quello che considerano un "imminente", ma anche indi resistenza o di fuga. "Le armi potranno essere usate in situazioni in cui l'uso di altri strumenti risulti impossibile, mantenendo il concetto di progressività", ha precisato la ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, illustrando l'iniziativa, che ripristina in parte un protocollo introdotto nel 2018 (dal governo Macri di cui era membro) e sospeso dall'esecutivo Fernandez. Parlando poi della crisi a Rosario, ...