Arezzo | caccia all’allungo playoff Per Indiani prova del nove a Pineto

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Luca AmorosiLa partita di domenica apuò aprire una nuova fase per l’in questo finale di torneo. Se finora lo sguardo andava prima di tutto indietro per controllare la distanza dalla soglia playout, d’ora in poi la sensazione è che gli amaranto possano guardarsi intorno, se non davanti, per difendere o puntare a una posizione. Lo ha detto anche Paolodopo la vittoria contro la Vis Pesaro, sdoganando un tema che finora era rimasto sotto il tappeto anche solo per scaramanzia. Di pari passo con l’inseguimento di un posto che allunghi almeno di un turno la stagione, inoltre, c’è anche una sorta di minicampionato che può essere indicativo della bontà del progetto portato avanti: quello tra leneopromosse dalla scorsa serie D, divise equamente ...