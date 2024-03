Arezzo | aumenta l’imposta di soggiorno “Servirà a finanziare raccolta rifiuti e beni culturali”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Nuove tariffe dell'imposta dilegata alle strutture ricettive situate nel territorio comunale di. Le ha annunciate la giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli. La tassa ammonterà a 1,50 euro fino a 40 euro di costo del pernottamento, 3 euro da oltre 40 e fino ai 400 euro, e 5 euro oltre. Il gettito dell'imposta disarà destinato al finanziamento di interventi legati al turismo, alla manutenzione, alla fruizione e al recupero deinonché ai costi del servizio die smaltimento dei. L'imposta si applica ai non residenti di età superiore ai 12 anni che soggiornano in una delle strutture ricettive indicate e per un numero massimo di quattro pernottamenti. ...