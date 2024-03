Ardea | scippa una 80enne davanti al supermercato | ladro “braccato” dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 46enne gravemente indiziato del reato di furto con strappo e lesioni personali. Lo scorso pomeriggio, all’uscita di undi Marina Tor San Lorenzo (), una signora,, è stata avvicinata, con una scusa, da un uomo che le ha strappato la borsa, contenente effetti personali e poche decine di euro in contanti. La vittima, nell’invano tentativo di opporre resistenza, è stata strattonata e rovinava a terra. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri anche grazie all’ausilio di alcuniche, vista la scena, lo avevano tenuto fermo per il tempo strettamente necessario per l’intervento della pattuglia. Il fermato, identificato nel 46enne, già noto per i suoi precedenti e per i suoi problemi di ...