Arco Traiano | Pd | “Lapidarium? Inutile | sgraziato e dannoso”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pochi giorni fa, facendo il punto sui Pics, il vicesindaco De Pierro dichiarava alla stampa che le immagini della “teca”, ovvero del, illuminata di notte lasciava “senza parole” per la bellezza”. Così in una nota il Gruppo Consiliare PD Benevento. “Oltre alla parole però – scrive – a De Pierro mancano anche i reperti dalla teca che – ricordiamo – era stata concepita proprio per ospitare e metterne in mostra di importanti. Ad oggi non ci sono e a breve ci sarà il taglio del nastro. Si inaugura, insomma, qualcosa che allo stato appare privo di utilità e che dai cittadini viene indicato anche come, visto che rovina la visuale di una delle principali bellezze cittadine, attrattore di turisti e appassionati d’arte e di storia. L’approssimazione e la mancanza di idee di questa ...

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale per la Lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, l’Arco di Traiano verrà illuminato di lilla . Il ... (anteprima24)

Benevento : lotta ai disturbi alimentari , il 15 marzo L’Arco di Traiano verrà illuminato di lilla per la memoria dei morti e per dare forza a chi ne soffre Benevento , Venerdì 15 marzo, in ... (puntomagazine)

Pd Benevento: «Lapidarium all'Arco ancora senza i reperti»: «Pochi giorni fa, facendo il punto sui Pics, il vicesindaco De Pierro dichiarava alla stampa che le immagini della "teca", ovvero del "Lapidarium", illuminata di ...ilmattino

Giornata mondiale del sonno, neurologo ‘disturbi per 1 italiano su 5’: (Adnkronos) – Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o semplici brutti sogni, ma dis ...informazione

Disturbi alimentari, 1.744 pazienti presi in carico nel 2023 in Liguria: Sono 1.744 i pazienti presi in carico in Liguria nel 2023 per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il dato è in crescita rispetto al 2022 del 5.3%. 'Anche per questa ragione la Regione sta ...informazione