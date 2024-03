Archiginnasio d’oro a Prodi | ancora scontro in Consiglio comunale | scintille tra Cavedagna e Campaniello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – E’bagarre insulla decisione di attribuire l’a Romano. A infiammare il dibattito durante la commissione consiliare Affari generali, in particolare, i consiglieri Stefano(Fratelli d'Italia) e Michele(Partito Democratico). Per il meloniano, quella in questione resta una scelta divisiva, “una scelta che meritava una discussione”, che però “non c’è mai stata, così come non c’è mai stata la volontà di allargare il dialogo tra i gruppi consiliari” anche se ora “i colleghi auspicano una grande convergenza in merito all’iniziativa”. “Una scelta politica della giunta Lepore”, dunque, che vuole “utilizzare l’onorificenza come una clava politica” e rimane ...