AQP | Laforgia | “Gli indicatori sono positivi | AQP porta solo benessere alle comunità”

"Le bollette dell'acqua in Puglia sono in linea con la media italiana e la qualità del servizio è eccellente. Acquedotto Pugliese (AQP) è un patrimonio della nostra Regione, che crede nel valore dell'acqua pubblica e che non può essere 'minacciato' da clamorosi abbagli nelle valutazioni ed erronee letture di dati, soprattutto all'alba di un passaggio decisivo in Consiglio regionale, nel quale la Regione Puglia in qualità di azionista unico sta correttamente permettendo all'Autorità Idrica Pugliese (AIP) di avere tutte le opzioni contemplate dalla legge per l'affidamento del servizio idrico a partire dal primo gennaio 2026, compresa quella dell'in house". Lo spiega il Presidente di AQP, Domenico, sottolineando che "l'ingresso dei Comuni nel capitale sociale, al fianco della Regione, sarebbe un'ottima soluzione per la ...