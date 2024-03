Approvate le nuove tariffe della tassa di soggiorno

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 14 marzo 2024) La giunta comunale ha deliberato questa mattina ledell’imposta dilegata alle strutture ricettive situate nel territorio comunale. Le, determinate gradualmente in base al prezzo delle strutture, raggiungeranno un massimo di 5,00 euro a notte per persona. Nel dettaglio, l’imposta sarà di 1,50 euro per notte per persona fino a un costo del pernottamento di 40 euro, 3 euro per notte per persona per pernottamenti che vanno oltre i 40 e fino a 400 euro, e 5 euro per notte per persona per pernottamenti con un costo superiore ai 400 euro. Il gettito dell’imposta disarà destinato al finanziamento di interventi legati al turismo, alla manutenzione, alla fruizione e al recupero dei beni culturali, nonché ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ...