Appello Ue | “Sostenere l’adozione della Direttiva sul Dovere di Diligenza sulla Sostenibilità”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il documento ha raggiunto oltre 50 adesioni "Chiediamo al governo italiano disuldidelle Imprese ai Fini". E' l'lanciato in queste settimane da rappresentanti di diverse realtà? del mondo economico e produttivo esocieta? civile. "Nel dicembre 2023 Parlamento e Consiglio Europeo - si

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan, da poco eletto presidente della Federcalcio dell'Ucraina, ha lancia to un appello all'Italia (pianetamilan)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Chiediamo al governo italiano di sostenere l'adozione della Direttiva sul Dovere di Diligenza delle Imprese ai Fini della Sostenibilità" . E' l' Appello lanciato in queste ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo italiano di sostenere l?adozione della Direttiva sul Dovere di Diligenza delle Imprese ai Fini della Sostenibilità” . E’ l’ Appello lanciato in queste ... (calcioweb.eu)

‘Ndrangheta ad Aosta, il 3 aprile la sentenza dell’Appello-bis: AOSTA E’ stato rinviato al 3 aprile, per eventuali repliche e la sentenza, il processo d’Appello-bis sul rito abbreviato di Geenna. Oggi hanno parlato le difese di Marco Fabrizio Di Donato, considerat ...corrieredellacalabria

Non fu rivelazione di segreto d’ufficio, assolto in Appello vicesegretario Comune di Erice: I giudici della Corte d’Appello di Palermo, presieduta da Andrea Piras, hanno assolto Leonardo Di Benedetto, funzionario e vice segretario del Comune di Erice, in provincia di Trapani. Era imputato pe ...blogsicilia

Gli affari della famiglia Messina Denaro a Milano: tutto ruota intorno a un bar di Abbiategrasso: La Prefettura di Milano ha emesso un'interdittiva antimafia nei confronti del bar Las Vegas di Abbiategrasso: a gestirlo è un ramo della famiglia di Matteo ...fanpage