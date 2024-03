Apertura candidature per i Premi Capitale Europea dell’Innovazione 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – La Commissioneha annunciato la decima edizione dei(iCapital). Questoo viene assegnato alle città europee che si distinguono come pionieri nell’implementazione di innovazioni che portano beneficio ai loro cittadini. I(iCapital), sostenuti dal Consiglio Europeo(EIC) nell’ambito di Horizon Europe, riconoscono quelle città europee che aprono le loro pratiche di governance alla sperimentazione e aspirano a essere modelli per altre città, spingendo i confini della tecnologia a vantaggio dei loro cittadini. Jean David Malo, Direttore del Consiglio Europeo ...

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha annunciato la decima edizione dei Premi Capitale Europea dell'Innovazione (iCapital). Questo Premi o viene assegnato alle città europee che si distinguono come ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha annunciato la decima edizione dei Premi Capitale Europea dell'Innovazione (iCapital). Questo Premi o viene assegnato alle città europee che si distinguono come ... (webmagazine24)

Saccomanno (Lega): "Nuove Opportunità per i Piccoli Comuni": Il commissario Lega Calabria annuncia l'Apertura di un Fondo Investimenti Stradali che avrà l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la manutenzione delle strade comunali ...reggiotv

L’impegno delle Donne Democratiche Astigiane nella settimana dell’8 Marzo: l’Apertura dei seggi di voto, la valutazione delle linee programmatiche che costituiranno il percorso di lavoro per i prossimi quattro anni e l’elezione delle 14 delegate piemontesi alla Conferenza ...atnews

Biden-Trump, inconfessabili convergenze sull’Ucraina: L’’elettorato democratico sull’Ucraina non è molto distante dall’elettorato repubblicano: la maggioranza degli americani non vuole che Putin vinca ma non vuole neanche che questa guerra si trascini tr ...corriere