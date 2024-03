Anziano ruba tortellini e tonno al supermercato | “Non ho soldi” | clienti in fila pagano per lui

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'uomo si era messo in tasca in tutto una spesa di poco più di 5 euro visto che alcuni erano anche prodotti in offerta. La scena in undi Bari dove gli altrialle casse hanno pagato anche per lui, evitandogli una denuncia e l’arresto.