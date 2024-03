Antonella Di Massa | lo straziante annuncio del marito a “Chi l’ha visto”

Parla per la prima volta il marito di Antonella Di Massa , la donna di Ischia scomparsa e trovata morta dopo 11 giorni dagli inviati di ?Chi l'ha visto?: «Adesso voglio... (leggo)

La Morte di Antonella Di Massa è stato un suicidio ? Il marito chiede di non fare allusioni e sospetta che qualcuno l'abbia aiutata (notizie.virgilio)

Il marito della donna scomparsa ad Ischia e poi ritrovata morta: "Se qualcuno sa o ha visto qualcosa lo comunichi alle forze dell’ordine". L'amica non crede al suicidio: "Ce lo dimostrino".Continua ... (fanpage)

Accoltellò il connazionale. Condanna a 6 anni e mezzo: Il giovane era accusato di tentato omicidio, poi derubricato a lesioni gravi. L’accoltellamento nel 2023 per una lite in un casolare in zona Anderlino .lanazione

Chi l’ha visto, di cosa si è parlato ieri sera: il dolore del papà di Marzia Capezzuti: Durante la puntata del 13 marzo 2024 di “Chi l’ha visto” si è discusso del Caso Marzia Capezzuti e del Caso di Antonella Di Massa ...dilei

Morte di Antonella Di Massa, il marito rompe il silenzio in una lunga intervista a Chi l’ha Visto: e come accade da diverse settimane, si sono occupati ancora una volta del caso di Antonella Di Massa. La 51enne scomparsa e ritrovata senza vita circa 11 giorni dopo. Il marito Domenico Raco ha scelto ...bigodino