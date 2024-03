Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 14 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 14 marzo 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 14Filippo e Serena hanno difficoltà a convincere Irene ad andare all’appuntamento con lo psicologo. Una scoperta inaspettata mette la bambina nei guai. Intanto, Rossella viene risucchiata dai preparativi per il suo matrimonio. Nel frattempo, Niko sembrerebbe intenzionato a continuare la frequentazione con Valeria. Manuela afferma di essersi messa l’anima in pace ma non rinuncia la ragazzo.Un ...