Anita Olivieri su Paolo Bonolis svela | “Mio fratello dava ripetizioni a sua figlia”

Alessio Falsone e Anita Olivieri non sono certo tra i gieffini più amati di questa edizione del Grande Fratello. Adesso grazie al suo Intervento di ieri a Pomeriggio 5, sappiamo che anche Anna ... (biccy)

Questa volta la regia del Grande Fratello non è riuscita ad intervenire in tempo su Anita Olivieri che, in vena di chiacchiere, nelle passate ore ha fatto una rivelazione su un personaggio noto. Si ... (blogtivvu)