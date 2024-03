Andare a fondo | il Parlamento definisca i confini | dossier | parla Crosetto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il caso di presuntoaggio ai danni di politici e di vip continua a tenere banco nel dibattito politico. Tutto è partito da una denuncia del ministro della Difesa, Guido, che oggi ha risposto in question time al Senato a una interrogazione di Italia Viva. L'uomo chiave è il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, che avrebbe consultato file senza averne il titolo. Centinaia di accessi abusivi al sistema informatico delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) e sbirciate negli affari e nei conti di politici e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. "Per quanto riguarda la sicurezza nazionale io non penso che ci siano dietro questa vicenda specifica delle problematiche che possano riguardare la sicurezza e la difesa del Paese. Ci sono altri tipi di problematiche ...

Rino Gattuso esonerato dal Marsiglia. Lo scrive l’Equipe che precisa come la sconfitta di ieri contro il Brest, per altro in superiorità numerica, sia stata fatale per la squadra di Rino. A fine ... (ilnapolista)

Le elezioni Europee si avvicinano, e anche Meloni lo percepisce. Il premier, come ha già ripetuto qualche giorno fa, dorme "con l'elmetto ", convinta che da qui al voto " accadrà di tutto ". "Quando ... (ilgiornaleditalia)

Per il momento nessuna commissione di inchiesta ad hoc, perché bisogna sì «arrivare fino in fondo» ma prima occorre lasciare lavorare la commissione Antimafia. La premier Giorgia Meloni torna a ... (iltempo)

Dossieraggio, Crosetto: "Andare a fondo, il Parlamento definisca i confini": Il caso di presunto dossieraggio ai danni di politici e di vip continua a tenere banco nel dibattito politico. Tutto è partito da una denuncia ...iltempo

Crosetto sul caso dossieraggi: "Vulnus per la democrazia. Indagare a fondo sulle lobby coinvolte": "Il Parlamento deve interrogarsi sulle regole in atto e su come questi eventi possano influenzare la vita democratica del paese. Va ripristinata la credibilità delle istituzioni", dice il ministro del ...ilfoglio

fondo Cinema e Audiovisivo: come sarà divisa la torta dei 700 milioni del 2024: L’intervento dell’IsICult – Istituto italiano per l’Industria Culturale sulle colonne di “Key4biz” di ieri (“La Notte degli Oscar 2024: flop di Matteo Garrone, débâcle della Rai”) ha provocato in alcu ...key4biz