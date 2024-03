Anbi | ristoro alla siccità dalle piogge | ma problemi restano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il rapporto settimanale dell'Osservatoriosulle Risorse Idriche attesta comee nevicate abbiano idricamente riequilibrato le regioni settentrionali e l'arco alpino. Le precipitazioni hanno datoai territori assetati del Mezzogiorno, colpiti da mesi di aridità estrema ed anomalie termiche da record, ma non hanno risolto gli scompensi. I livelli dei grandi laghi del Nord Italia hanno raggiunto i valori massimi, ma rilasciano grandi quantità d'acqua destinata al mare. La Valle d'Aosta, come tutto l'arco alpino, vede accrescere il manto nevoso, sperando che le temperature elevate non facciano sciogliere velocemente la coltre. In Lombardia, le riserve idriche hanno raggiunto 4486 milioni di metri cubi (+25,5% sulla media). In Veneto la primavera troverà una regione tornata ad essere, almeno per ora, ricca d'acqua. In ...