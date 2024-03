Amici 23 | daytime 14 marzo | emozione per tre allievi Pettinelli avvisa i suoi artisti

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuovo appuntamento con ildi23: cosa è accaduto nella puntata di oggi 14Torna su Canale 5 l’appuntamento con ildi23. Il talent condotto da Maria De Filippi ha fatto tappa sul piccolo schermo con la consueta striscia dedicata agli avvenimenti dalla Casetta. L’inizio del Serale si avvicina sempre di più e glifremono all’idea di esibirsi davanti a un pubblico vastissimo in diretta tv. Giovanni ha avuto la possibilità di parlare con la famiglia: “Per te abbiamo solo pensieri positivi, ti sei meritato tutto. Sto tremando, lo sappiamo benissimo quanti sacrifici fai per questo tuo obiettivo. Goditela tutta questa maglia”. LEGGI ANCHE: DE Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez Grandeanche per Ayle, visto che anche ...

Amici 23: Holden nel mirino di Lorella Cuccarini/ La critica choc accende il serale!: Holden finisce nel mirino di Lorella Cuccarini, che non lo ritiene competitivo nello staging: si accende la competizione, prima del serale di Amici 23!ilsussidiario

Amici 23: Martina ridotta in lacrime durante il daytime, critiche da Cuccarini e Lo come se piovessero: La sfida ad Amici si fa più agguerrita: i professori ci vanno giù pesante, e gli allievi cominciano ad accusare la pressione. Ecco cosa succede nel daytime ...libero

Amici 2024: Sarah Toscano conquista la maglia per il serale/ Fan in visibilio per la sorpresa alla famiglia: Sarah Toscano consegue l'ambita ammissione al serale, dopo la sospensione in giudizio: la svolta e la reaction, ad Amici 2024 di Maria De Filippi ...ilsussidiario