Amici 23 | Anna Pettinelli critica Holden | “È inespressivo | un tronco | non trasmette niente”

(Di giovedì 14 marzo 2024), parlando con la sua squadra in vista del serale,e Petit, gli avversari dei suoi allievi. Secondo la coach, infatti, i due non sarebbero temibili.

Amici 23, scintille tra Pettinelli e Holden: volano offese gravi in puntata: Momenti pieni di commozione per gli allievi della Pettinelli e di Raimondo Todaro, intanto le cose non vanno altrettanto bene per Holden e Petit ...libero

Amici, Anna Pettinelli deride e imita concorrente: “Quando canta…”: Anna Pettinelli ha fatto la caricatura di uno degli allievi della squadra di Zerbi e Celentano, rispondendo alle critiche mosse dai suoi rivali.gossipetv

Grande Fratello, Anna Pettinelli contro Anita Olivieri e Alessio Falsone: «Lui non mi piace, lei si comporta come i bambini»: È il caso di Anna Pettinelli che nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata ospite di Myrta Merlino con la quale ha commentato le vicende e le dinamiche che si stanno creando e sviluppando nel gioco.leggo