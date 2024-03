Amazon | attenzione al cambio di politica su questi resi Ecco cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha annunciato alcune modifiche alle sue politiche di reso per i clienti italiani, e le nuove regole entreranno in vigore il 25 marzo 2024. Scopriamo tutto nelle righe a seguire.cambia?le principali novità: Termini di reso: A partire dal 25 marzo, il periodo di tempo per effettuare un reso gratuito per i prodotti elettronici come smartphone o pc sarà ridotto da 30 a 14 giorni.gratuiti: Igratuiti saranno ancora disponibili per la maggior parte dei prodotti venduti da.it e dai venditori terzi che utilizzano il servizio di spedizione dia pagamento: Per alcuni prodotti, come quelli ingombranti o costosi, i clienti dovranno pagare le spese di spedizione per il reso. Etichette di reso: ...