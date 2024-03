Amadeus condurrà di nuovo il Festival? La posizione glaciale della Rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un altrodi Sanremo condotto da? La Rai smentisce le ultime indiscrezioni, che ad un mese dalla fine di Sanremo hanno riportato l'attenzione sulla kermesse canora. Andiamo per gradi.ha condotto (egregiamente) cinque edizioni di Sanremo con ascolti altissimi ed ha totalmente rivoluzionato la musica. Chiunque prenderà il suo posto, quindi la direzione artistica e la conduzione del, si troverebbe di fronte ad un enorme problema: fare gli stessi numeri. Numeri record. Una vera "mission impossible". Ed allora resta in piedi un interrogativo: davvero esiste una trattativa segretissima tra la Rai e? In viale Mazzini, insomma, vorrebbero ancora un altrotargato? Interrogativi. Solo interrogativi per adesso. ...

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe vedere un cambio al timone con l’addio di Amadeus. Tra i nomi sul tavolo, si è parlato anche di Alberto Matano, conduttore del programma ‘La Vita in Diretta’, ... (tutto.tv)

L'incontro con la Rai c'è stato. Come confermato dallo stesso Amadeus . Ma non per il Festival di Sanremo 2025 . Il conduttore di 'Affari tuoi' lo aveva... (ilmessaggero)

La RAI ha dovuto diramare in giornata un comunicato per arginare la notizia secondo cui Amadeus avrebbe accettato di condurre Sanremo anche nel 2025 e nel 2026. Amadesu condurrà il Festival di ... (movieplayer)

per 'italia oggi' amadeus condurra' le prossime 2 edizioni di sanremo.la rai smentisce: ... NESSUN ACCORDO PER CONDUTTORE FESTIVAL DI SANREMO 2025 Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione ..

Amadeus condurrà Sanremo per altri due anni Ecco la risposta ufficiale della RAI: ... stando a quanto dichiarato dallo stesso Amadeus a Viva Rai2!. Chi condurrà Sanremo 2025 La domanda da un milione di dollari potrebbe non trovare alcuna risposta prima dell'estate, come era già ...