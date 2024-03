Alleato di Navalny aggredito | un saluto da bandito di San Pietroburgo

«Sono a casa, Grazie molte per le vostre parole di sostegno. È un po’ dura, ma è okay, è gestibile. È stato un piacere leggere tutto quello che mi avete scritto. È doppiamente bello leggerlo ... (open.online)

Basta ipocrisie: Putin è un tiranno, un criminale di guerra e un assassino: L’Occidente non deve riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali in Russia, poiché si tratta di una presa del potere. Troppe persone in ...opinione

Ucraina, il dissidente russo Khodorkovsky: Putin sarebbe capace di usare il nucleare per vincere: Roma, 14 mar. (askanews) – “Ci sono due casi nei quali Putin potrebbe usare il nucleare. Il primo credo che sia venuto meno: potrebbe usare un nucleare convenzionale se perdesse la Crimea, perché ques ...askanews

Aggressione a Leonid Volkov, l'Alleato di Navalny: Leonid Volkov, stretto Alleato del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, è stato recentemente vittima di un'aggressione. In un video postato sul suo canale Telegram, Volkov ha ringraziato per ...informazione