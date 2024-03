Allarme a Presezzo | bruciano i tetti di quattro villette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024). I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, dei distaccamenti di Dalmine e Zogno, insieme ai Volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti per l’incendio di un tetto in via Marendis a. I soccorsi sono scattati giovedì pomeriggio (14 marzo) intorno alle 14,30. Coinvoltea schiera, in particolare ie sotto. Nessun ferito. I pompieri hanno fermato il fronte del fuoco e hanno iniziato la bonifica dell’area compromessa. Sul posto anche i Carabinieri di Ponte San Pietro.