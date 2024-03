Alfonso Signorini annuncia la finale del GF | “Sarà lunedì 25 marzo”

Habemus datum! L'edizione numero 17 del reality più spiato d'Italia è in dirittura d'arrivo. Da quando è partito lo scorso 11 settembre, il programma ha tenuto incollati alla tv gli spettatori per ... (tvpertutti)

Alfonso Signorini, durante la quarantaquattresima puntata di Grande Fratello che proprio in questo momento sta andando in onda, ha annunciato una Grande novità. In questi giorni infatti si era tanto ... (isaechia)